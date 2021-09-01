Стрелял на собственной свадьбе: жениху с Буковины грозит до 7 лет тюрьмы
Киев • УНН
КИЕВ. 1 сентября. УНН. В Черновицкой области жених открыл стрельбу из охотничьего карабина на своей свадьбе. Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.
Детали
Инцидент произошел еще 25 июля в селе Нижние Петровцы Черновицкого района. Двигаясь на автомобиле “BMW X-5”, 27-летний жених несколько раз выстрелил из автоматического карабина в воздух. Это было обнародовано в социальных сетях.
Полицейские отреагировали на распространённые в интернете видеозаписи с фиксацией уголовного преступления. Правоохранители провели ряд оперативно-розыскных мер и собрали доказательства причастности жителя Черновицкого района к хулиганским действиям и незаконному обращению с оружием.
Выяснили, что жених захотел самоутвердиться и устроил беспорядочную стрельбу из охотничьего карабина, который принадлежит его товарищу. Своими действиями мужчина грубо нарушил общественный порядок и подверг опасности окружение.
По результатам предварительного расследования следователи составили обвинительный акт и направили его в суд для рассмотрения. Обвиняемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 296 (хулиганство) и ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины.
За хулиганские действия с применением огнестрельного оружия и незаконное обращение с ним подозреваемому грозит до 7 лет лишения свободы.
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