Нардепу Святашу запретили выезд за границу

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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио
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США на встрече в Саудовской Аравии хотят понять, на какие уступки Украина пойдет ради мира - Рубио

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
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КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат от группы “Партія Відродження” Дмитрий Святаш стал невиездным за пределы Украины, сообщает УНН со ссылкой на соответствующее решение суда.

Парламентарий задолжал серьезную сумму денег банку, и при этом уклоняется от погашения, указано в судебных материалах. Речь идет примерно о 500 тыс. долларов и 500 тыс. евро, что в эквиваленте составляет более 8 млн грн.

“11.01.2018 направлено требование по адресу места работы должника в Управление делами Верховной Рады Украины. Однако, как следует из копии материалов исполнительного производства, ЛИЦО_2 решение суда не выполнил, декларацию о доходах и имуществе в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины не предоставил, требования государственного исполнителя не выполнил.

Согласно Декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год ЛИЦУ_2 принадлежат:

— объекты недвижимости: квартира в Латвии, общей площадью 107,7 кв.м.,

— ценное движимое имущество: драгоценные часы торговых марок Breguet, Panerai, F.P. Joume,

— транспортные средства: автомобиль легковой марки Smart, модель Fortwo,

— корпоративные права ЧП „Еккаунт-С“ (И.К. 33561216), ООО „Край“ (И.К. 32169826),

— доходы: заработная плата получена по основному месту работы (Верховная Рада Украины), доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав,

— денежные активы: денежные средства, размещенные на банковских счетах, наличные средства в значительных размерах: 550 000 EUR, 740 000 USD, 12 000 000 грн.

Одновременно государственным исполнителем обращается внимание на указанные в декларации сведения о расходах и сделки (которые указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.

Так, должником в 2016 году осуществлены следующие расходы, размер которых является значительным и преимущественно осуществлены за границей:

— приобретение одежды: во Франции — 80 864,​​00 грн, в Испании — 79 703,00 грн,

— проживание в отеле: в ОАЭ — 207 915,00 грн, Франции — 90 643,00 грн, Франции — 104 295,00 грн,

— услуги по организации авиаперевозок — 114 927,00 грн,

— услуги по проведению мероприятий — 120 704,00 грн”, — указано в судебных материалах.

Напомним, НАПК начало проверку деклараций нардепа Д.Святаша.

Украинские Национальные Новости

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