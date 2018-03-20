Нардепу Святашу запретили выезд за границу
Киев • УНН
КИЕВ. 20 марта. УНН. Народный депутат от группы “Партія Відродження” Дмитрий Святаш стал невиездным за пределы Украины, сообщает УНН со ссылкой на соответствующее решение суда.
Парламентарий задолжал серьезную сумму денег банку, и при этом уклоняется от погашения, указано в судебных материалах. Речь идет примерно о 500 тыс. долларов и 500 тыс. евро, что в эквиваленте составляет более 8 млн грн.
“11.01.2018 направлено требование по адресу места работы должника в Управление делами Верховной Рады Украины. Однако, как следует из копии материалов исполнительного производства, ЛИЦО_2 решение суда не выполнил, декларацию о доходах и имуществе в Департамент государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины не предоставил, требования государственного исполнителя не выполнил.
Согласно Декларации лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления за 2016 год ЛИЦУ_2 принадлежат:
— объекты недвижимости: квартира в Латвии, общей площадью 107,7 кв.м.,
— ценное движимое имущество: драгоценные часы торговых марок Breguet, Panerai, F.P. Joume,
— транспортные средства: автомобиль легковой марки Smart, модель Fortwo,
— корпоративные права ЧП „Еккаунт-С“ (И.К. 33561216), ООО „Край“ (И.К. 32169826),
— доходы: заработная плата получена по основному месту работы (Верховная Рада Украины), доход от отчуждения ценных бумаг и корпоративных прав,
— денежные активы: денежные средства, размещенные на банковских счетах, наличные средства в значительных размерах: 550 000 EUR, 740 000 USD, 12 000 000 грн.
Одновременно государственным исполнителем обращается внимание на указанные в декларации сведения о расходах и сделки (которые указываются только в случае, если размер соответствующего расхода (стоимость предмета сделки) превышает 50 прожиточных минимумов, установленных для трудоспособных лиц на 1 января отчетного года.
Так, должником в 2016 году осуществлены следующие расходы, размер которых является значительным и преимущественно осуществлены за границей:
— приобретение одежды: во Франции — 80 864,00 грн, в Испании — 79 703,00 грн,
— проживание в отеле: в ОАЭ — 207 915,00 грн, Франции — 90 643,00 грн, Франции — 104 295,00 грн,
— услуги по организации авиаперевозок — 114 927,00 грн,
— услуги по проведению мероприятий — 120 704,00 грн”, — указано в судебных материалах.
Напомним, НАПК начало проверку деклараций нардепа Д.Святаша.