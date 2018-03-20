Нардепу Святашу заборонили виїзд за кордон

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КИЇВ. 20 березня. УНН. Народний депутат від групи "Партія Відродження" Дмитро Святаш став не виїздним за межі України, повідомляє УНН з посиланням на відповідне рішення суду

Парламентар заборгував серйозну суму грошей банку і при цьому ухиляється від погашення, зазначено в судових матеріалах. Йдеться приблизно про 500 тис. доларів і 500 тис. євро, що в еквіваленті становить понад 8 млн грн.

“11.01.2018 направлено вимогу на адресу місця роботи боржника до Управління справами Верховної Ради України. Однак, як вбачається з копії матеріалів виконавчого провадження, ОСОБА_2 рішення суду не виконала, декларацію про доходи та майно до Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України не надала, вимоги державного виконавця не виконала.

Відповідно до Декларації осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за 2016 рік ОСОБІ_2 належать:

- об'єкти нерухомості: квартира у Латвії загальною площею 107,7 кв.м.,

- цінне рухоме майно: дорогоцінні годинники торгових марок Breguet, Panerai, F.P. Joume,

- транспортні засоби: автомобіль легковий марки Smart, модель Fortwo,

- корпоративні права: ПП "Еккаунт-С" (і.к. 33561216), ТОВ "Край" (і.к. 32169826),

- доходи: заробітна плата отримана за основним місцем роботи (Верховна Рада України), дохід від відчуження цінних паперів та корпоративних прав,

- грошові активи: кошти, розміщені на банківських рахунках, готівкові кошти у значних розмірах: 550 000 EUR, 740 000 USD, 12 000 000 грн.

Одночасно державним виконавцем звертається увага на зазначені у декларації відомості про видатки та правочини (які зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку (вартість предмету правочину) перевищує 50 прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня звітного року.

Так, боржником у 2016 році, здійснені такі витрати, розмір яких є значним та які переважно здійснені за кордоном:

- придбання одягу: у Франції – 80 864, 00 грн, в Іспанії – 79 703,00 грн,

- проживання в готелі: в ОАЕ – 207 915,00 грн, Франції – 90 643,00 грн, Франції – 104 295,00 грн,

- послуги з організації авіаперевезень – 114 927,00 грн,

- послуги з проведення заходів – 120 704,00 грн”, - йдеться у судових матеріалах.

Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку декларацій нардепа Д.Святаша.

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