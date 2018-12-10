Нардепу угрожают физической расправой после закона о евробляхах
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Народному депутату Украины Нине Южаниной угрожают физической расправой. Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
Народный депутат Украины Нина Южанина подала заявление в Васильковский ВП ГУНП о том, что на протяжении последних двух недель, после принятия Верховной Радой Украины законов, связанных с растаможкой автомобилей на европейской регистрации, неустановленные лица через смс-сообщение на ее мобильный телефон, угрожают нардепу физической расправой.
Начато досудебное расследование по ч.1 ст.129 УК Украины.
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Как сообщал УНН, 25 ноября вступили в силу законы №8487 и №8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранном регистрации.
Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов по "евробляхах" владельцы автомобилей на "еврономерах" вышли на акции на границе. 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.
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