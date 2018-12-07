Южаніна звернеться до НАБУ через блокування розмитнення “євроблях”
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна звернеться до Національного антикорупційного бюро України через блокування в.о. заступником голови Державної фіскальної служби Віктором Кривіцьким розмитнення вживаних автомобілів на єврономерах. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“Обов’язково звернуся до НАБУ з метою компетентної оцінки ситуації. А завтра буду на митниці разом з людьми!” — зазначила нардеп.
Як повідомляв УНН, голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна звинуватила в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Віктора Кривіцького у блокуванні розмитнення вживаних автомобілів на єврономерах.
25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо “євроблях” власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.