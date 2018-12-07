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Южанина обратится в НАБУ из-за блокирования растаможки "евроблях"

Киев • УНН

 • 15135 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина обратится в Национальное антикоррупционное бюро Украины из-за блокирования и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктором Кривицким растаможки б/у автомобилей на еврономерах. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

Южанина обратится в НАБУ из-за блокирования растаможки "евроблях"

“Обязательно обращусь в НАБУ с целью компетентной оценки ситуации. А завтра буду на таможне вместе с людьми!” — отметила нардеп.

Как сообщал УНН, председатель Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина обвинила и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктора Кривицкого в блокировании растаможки б/у автомобилей на еврономерах.

25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов по “евроблях” владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.

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