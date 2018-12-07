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У ВР звинуватили одного з керівників ДФС у блокуванні розмитнення “євроблях”

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 грудня. УНН. Голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна звинуватила в.о. заступника голови Державної фіскальної служби Віктора Кривіцького у блокуванні розмитнення вживаних автомобілів на єврономерах. Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

У ВР звинуватили одного з керівників ДФС у блокуванні розмитнення “євроблях”

“Виявляється, що починаючи з понеділка практично на всіх митницях блокується митне оформлення транспортних засобів. На сьогодні таких автівок налічується вже майже 700. Організатором такої затримки є виконувач обов’язків заступника Голови ДФС Віктор Кривіцький, відповідальний за митний напрям”, — наголосила вона.

Зокрема, як пояснила Южаніна, цей посадовець вигадав нову систему перевірки митної вартості на рівні центрального апарату Державної фіскальної служби без фізичної присутності самого авто.

Нагадаємо, 25 листопада набули чинності закони № 8487 і № 8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації. 

Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо “євроблях” власники автомобілів на єврономерах вийшли на акції на кордоні. 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані. 

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