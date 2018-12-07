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В ВР обвинили одного из руководителей ГФС в блокировании растаможки "евроблях"

Киев • УНН

 • 11092 просмотра

КИЕВ. 7 декабря. УНН. Глава Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина обвинила и.о. заместителя председателя Государственной фискальной службы Виктора Кривицкого в блокировании растаможки б/у автомобилей на еврономерах. Об этом она написала на своей странице в Facebook, передает УНН.

В ВР обвинили одного из руководителей ГФС в блокировании растаможки "евроблях"

"Оказывается, что начиная с понедельника практически на всех таможнях блокируется таможенное оформление транспортных средств. На сегодня таких автомобилей насчитывается уже почти 700. Организатором такой задержки является исполняющий обязанности заместителя главы ГФС Виктор Кривицкий, ответственный за таможенное направление", - подчеркнула она.

В частности, как объяснила Южанина, этот чиновник придумал новую систему проверки таможенной стоимости на уровне центрального аппарата Государственной фискальной службы без физического присутствия самого авто.

Напомним, 25 ноября вступили в силу законы № 8487 и № 8488 об акцизах на легковые автомобили, а также об усилении контроля над перемещением и использованием автомобилей на иностранной регистрации.

Отметим, после подписания Президентом Петром Порошенко законов по "евроблях" владельцы автомобилей на еврономерах вышли на акции на границе. 28 ноября, все подъездные пути, ведущие к пунктам пропуска на западной границе и которые были заблокированы протестующими, полностью разблокированы.

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