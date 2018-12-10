Нардепу погрожують фізичною розправою після закону про євробляхи
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Народному депутату України Ніні Южаніній погрожують фізичною розправою. Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
Народний депутат України Ніна Южаніна подала заяву до Васильківського ВП ГУНП про те, що протягом останніх двох тижнів, після прийняття Верховною Радою України законів, пов’язаних з розмитненням автомобілів на європейській реєстрації, невстановлені особи через смс-повідомлення на її мобільний телефон, погрожують нардепу фізичною розправою.
Розпочато досудове розслідування за ч.1 ст.129 КК України.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Україні розмитнили першу тисячу авто на "євробляхах"
Як повідомляв УНН, 25 листопада набули чинності закони №8487 і №8488 про акцизи на легкові автомобілі, а також про посилення контролю над переміщенням і використанням автомобілів на іноземній реєстрації.
Зазначимо, після підписання Президентом Петром Порошенком законів щодо "євроблях" власники автомобілів на "єврономерах" вийшли на акції на кордоні. 28 листопада, усі під’їзні шляхи, які ведуть до пунктів пропуску на західному кордоні і які були заблоковані протестувальниками, повністю розблоковані.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Южаніна звернеться до НАБУ через блокування розмитнення “євроблях”