Нардепы ввели изменения в рассмотрении уголовных производств на период карантина

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании приняла в целом проект закона № 3276 о внесении изменений в законодательство об особенностях судебного контроля за соблюдением прав, свобод и интересов лиц в уголовном производстве и рассмотрении отдельных вопросов в ходе судебного производства на период карантина. Соответствующее решение поддержали 310 народных депутатов Украины, передает корреспондент УНН.