Нардепы отказались работать дополнительную неделю с 28 ноября по 2 декабря
Киев • УНН
КИЕВ. 17 ноября. УНН. Верховная Рада отказалась перенести пленарную неделю с января 2017 года на период с конца ноября по начало декабря. Парламентарии несколько раз проваливали соответствующее предложение председателя Верховной Рады Андрея Парубия, передает корреспондент УНН.
Этим решением предусматривалось, что неделю с 28 ноября по 2 декабря народные депутаты будут работать на пленарных заседаниях, но с 10 января по 13 января они будут работать не в сессионном зале, а с избирателями.