Нардепи відмовились працювати додатковий тиждень із 28 листопада по 2 грудня
Київ • УНН
КИЇВ. 17 листопада. УНН. Верховна Рада відмовилася перенести пленарний тиждень із січня 2017 року на період з кінця листопада по початок грудня. Парламентарі декілька разів провалювали відповідну пропозицію голови Верховної Ради Андрія Парубія, передає кореспондент УНН.
Цим рішенням передбачалося, що тиждень з 28 листопада по 2 грудня народні депутати працюватимуть на пленарних засіданнях, але з 10 січня по 13 січня вони працюватимуть не в сесійній залі, а з виборцями.