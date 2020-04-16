Нардепы сегодня планируют рассмотреть изменения к Регламенту ВР

КИЕВ. 16 апреля. УНН. Верховная Рада Украины на внеочередном заседании в четверг планирует рассмотреть ряд законопроектов, в частности - об изменениях в Регламент ВРУ и о оборонных закупках. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сегодняшнюю повестку дня.