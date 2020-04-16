Нардепи сьогодні планують розглянути зміни до Регламенту ВР

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КИЇВ. 16 квітня. УНН. Верховна Рада України на позачерговому засіданні у четвер планує розглянути низку законопроектів, зокрема - про зміни до Регламенту ВРУ та про оборонні закупівлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на сьогоднішній порядок денний.

Так, парламентарі планують розглянути у другому читанні проекти закону №1043 про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури, №2653 про внесення змін до Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні" та №2398-8 про оборонні закупівлі.

Окрім того, у першому читанні планують розглянути законопроект №2654 про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж.

Також у Раді планують розглянути законопроект №0034 про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком.

Як повідомлялося в УНН раніше, голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 16 квітня для розгляду низки законопроектів, зокрема - щодо змін до Регламенту ВР та оборонні закупівлі.

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