Разумков у четвер скликає позачергове засідання: розглянуть зміни до Регламенту ВР
Київ • УНН
КИЇВ. 15 квітня. УНН. Голова ВР Дмитро Разумков підписав розпорядження про скликання позачергового засідання на 16 квітня для розгляду низки законопроектів, зокрема змін до Регламенту ВР та оборонні закупівлі. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Апарату ВР.
“Голова ВР підписав Розпорядження про скликання позачергового пленарного засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання. Скликати позачергове пленарне засідання Верховної Ради України дев’ятого скликання на 13 годину 16 квітня 2020 року”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що ВР планує розглянути такі питання:
1) проект закону про ратифікацію угоди про грант Фонду Е5Р між Україною та Європейським інвестиційним банком № 0034;
2) проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо протидії зловживанням прав народних депутатів у ході законодавчої процедури № 1043;
3) проект закону про внесення змін до Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні” № 2653;
4) проект закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення захисту телекомунікаційних мереж № 2654;
5) проект закону про оборонні закупівлі № 2398-д.
Нагадаємо, раніше голова ВР Разумков повідомляв, що зміни до Регламенту можуть розглянути або наприкінці цього тижня, або на початку наступного. Залежатиме від порядку денного.