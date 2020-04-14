Наприкінці тижня можуть розглянути зміни до Регламенту - Разумков

“Є пропозиції розглянути зміни до Регламенту. Є декілька пропозицій, їх подавали різні партії та групи. Так само і від “Слуги народу” була пропозиція. Одним з ключових механізмів це є питання розгляду законопроекту 1043, він був пов’язаний саме з боротьбою проти спаму”, - сказав Дмитро Разумков.

Він зазначив, що це непроста процедура, яка збереже можливість використання демократичних принципів в парламенті, але слугуватиме запобіжником щодо правок.

“Тому що зараз ми розглядаємо з вами закон про банки, завтра буде інший - післязавтра ще третій. І до кожного може збільшуватись - 20 тисяч, 30 тисяч, 40 тисяч. І після цього ми просто прийдемо до того, що парламент перестане функціонувати. Це, м’яко кажучи, не логічно, не коректно, і по відношенню до виборців в тому числі. Тому, якщо ми говоримо про зміни до регламенту - це теж один з варіантів, який, можливо, буде розглядатися Верховною Радою України”, - пояснив Дмитро Разумков.

Він зазначив, що те, коли будуть розглядати зміни до Регламенту, а це також друге читання, буде залежати від формування порядку денного - чи розглядатимуть тільки це питання, чи декілька.

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“Я думаю, що це або наприкінці цього тижня, або на початку наступного тижня може ще бути додаткове позачергове засідання, на якому буде розглядатися я думаю що декілька питань, в тому числі, можливо, питання Регламенту. Там, якщо цікаво, я можу декілька слів розказати і про цю процедуру, яка запропонується - якщо правок більше, ніж 500 - тоді з’являться можливість розглядати за спеціальною процедурою - це 150 підписів народних депутатів, після цього необхідне голосування Верховної Ради України, рішення ВРУ це 226 голосів, і після цього визначає кожна фракція 5 правок від неї і депутати позафракційні по одній правці. Зводиться спеціальна таблиця, яка буде розглядатися в залі”, - додав Дмитро Разумков.

Він зазначив, що це дозволить за два тижні вирішити питання, якщо у Верховній Раді розуміють, що правки не спрямовані на те, щоб покращити закон.

Нагадаємо, раніше Дмитро Разумков допускав, що на цьому тижні можливі додаткові засідання ВР.