В конце недели могут рассмотреть изменения в Регламент - Разумков

"Есть предложения рассмотреть изменения в Регламент. Есть несколько предложений, их подавали разные партии и группы. Так же и от "Слуги народа" было предложение. Одним из ключевых механизмов это является вопрос рассмотрения законопроекта 1043, он был связан именно с борьбой против спама", - сказал Дмитрий Разумков.

Он отметил, что это непростая процедура, которая сохранит возможность использования демократических принципов в парламенте, но будет служить предохранителем по правкам.

"Потому что сейчас мы рассматриваем с вами закон о банках, завтра будет другой - послезавтра еще третий. И к каждому может увеличиваться - 20 тысяч, 30 тысяч, 40 тысяч. И после этого мы просто придем к тому, что парламент перестанет функционировать. Это, мягко говоря, не логично, некорректно, и по отношению к избирателям в том числе. Поэтому, если мы говорим об изменениях в регламент - это тоже один из вариантов, который, возможно, будет рассматриваться Верховной Радой Украины", - пояснил Дмитрий Разумков.

Он отметил, что то, когда будут рассматривать изменения в Регламент, а это также второе чтение, будет зависеть от формирования повестки дня - или рассматривать только этот вопрос, или несколько.

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"Я думаю, что это либо в конце этой недели, или в начале следующей недели может еще быть дополнительное внеочередное заседание, на котором будет рассматриваться я думаю, что несколько вопросов, в том числе, возможно, вопрос Регламента. Там, если интересно, я могу несколько слов рассказать и об этой процедуре, которая предлагается - если правок более 500 - тогда появятся возможность рассматривать по специальной процедуре - это 150 подписей народных депутатов, после этого необходимо голосование Верховной Рады Украины, решение ВРУ это 226 голосов, и после этого определяет каждая фракция 5 поправок от нее и депутаты внефракционных по одной правке. Сводится специальная таблица, которая будет рассматриваться в зале", - добавил Дмитрий Разумков.

Он отметил, что это позволит за две недели решить вопрос, если в Верховной Раде понимают, что правки не направлены на то, чтобы улучшить закон.

Напомним, ранее Дмитрий Разумков допускал, что на этой неделе возможны дополнительные заседания ВР.