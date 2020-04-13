Разумков допустив, що на цьому тижні можливі ще додаткові засідання ВР

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Поки немає звернення Президента про скликання позачергового засідання Верховної Ради, а також немає підписів 150 народних депутатів і рішення Погоджувальної Ради, але теоретично на цьому тижні можливі додаткові пленарні засідання ВР. Про це в ефірі телеканалу НАШ сказав спікер Верховної Ради Дмитро Разумков, передає УНН.

“Станом на сьогодні поки що немає звернення Президента про скликання позачергового засідання. Немає підписів 150 народних депутатів України, які так само можуть ініціювати це засідання. І Погоджувальна Рада такого рішення не приймала. Теоретично на цьому тижні можливі ще додаткові пленарні засідання Верховної Ради України, однак буде це середа, четвер — відповісти поки що важко. Ми будемо виходити з того переліку питань, які необхідно буде розглянути на позачерговому засіданні Верховної Ради. А коли це буде — буде трошки пізніше відомо”, — сказав Дмитро Разумков.

Нагадаємо, сьогодні на засіданні фракції “слуги народу” планували обговорити порядок денний наступних засідань ВР.

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