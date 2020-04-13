Разумков допустил, что на этой неделе возможны еще дополнительные заседания ВР

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 33427 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 42084 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 57845 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 59060 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 82957 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 75347 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101265 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105392 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130579 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130214 просмотра

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Разумков допустил, что на этой неделе возможны еще дополнительные заседания ВР

Разумков допустил, что на этой неделе возможны еще дополнительные заседания ВР

Киев  •  УНН

 • 12200 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Пока нет обращения Президента о созыве внеочередного заседания Верховной Рады, а также нет подписей 150 народных депутатов и решения Согласительного совета, но теоретически на этой неделе возможные дополнительные пленарные заседания ВР. Об этом в эфире телеканала НАШ сказал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков, передает УНН.

“По состоянию на сегодня пока нет обращения Президента о созыве внеочередного заседания. Отсутствуют подписи 150 народных депутатов Украины, которые так же могут инициировать это заседание. И Согласительный Совет такого решения не принимал. Теоретически на этой неделе возможны еще дополнительные пленарные заседания Верховной Рады Украины, однако будет это среда, четверг — ответить пока трудно. Мы будем исходить из того перечня вопросов, которые необходимо будет рассмотреть на внеочередном заседании Верховной Рады. А когда это будет — будет чуть позже известно”, — сказал Дмитрий Разумков.

Напомним, сегодня на заседании фракции “слуги народа” планировали обсудить повестку дня следующих заседаний ВР.

Украинские Национальные Новости

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