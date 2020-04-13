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Сьогодні на фракції “слуги народу” обговорять порядок денний наступних засідань ВР

Сьогодні на фракції “слуги народу” обговорять порядок денний наступних засідань ВР

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 квітня. УНН. Після сьогоднішнього пленарного засідання Верховної Ради народні депутати з фракції “Слуга народу” зберуться на засідання. Про це УНН повідомила народний депутат, заступник голови фракції “Слуга народу” Євгенія Кравчук.

За її словами, засідання відбудеться ввечері, після завершення пленарного засідання ВР, а тому точний час засідання фракції наразі не відомий.

“Обговоримо можливий порядок денний наступних засідань ВР”, — повідомила Кравчук.

Нагадаємо, 13 квітня о 14 годині ВР знову збирається на позачергове засідання. Нардепи планують розглянути проект закону про внесення змін до державного бюджету України на 2020 рік, законопроект про посилення відповідальності за підпал лісів, а також проекти постанов, спрямовані на скасування ухваленого законопроекту про відкриття ринку землі.

Крім того, повідомлялося, що цього тижня ВР може зібратися ще на одне позачергове засідання.

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