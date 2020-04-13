Сегодня на фракции "слуги народа" обсудят повестку дня следующих заседаний ВР

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Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ
18:37 • 36557 просмотра

Зеленский завтра посетит саммит ЕС - СМИ

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский
17:33 • 45436 просмотра

Команды Украины и США начали работать над встречей, первые результаты ожидаются на следующей неделе - Зеленский

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта
16:07 • 60701 просмотра

Постановка на военный учет юношей с 14 лет: в Раде опровергли разработку законопроекта

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"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы
15:54 • 61486 просмотра

"Чем они занимались - непонятно": эксперт раскритиковал работу АРМА под руководством Думы

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила
15:49 • 86518 просмотра

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом
5 марта, 13:05 • 76228 просмотра

Трамп может возобновить помощь Украине при определенных условиях - Белый дом

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Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп
5 марта, 08:58 • 101383 просмотра

Недопустимо передавать Фонд гарантирования вкладов в "ручное" управление – нардеп

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ
5 марта, 08:02 • 105414 просмотра

Вашингтон запретил Британии делиться с Украиной военными разведданными США - СМИ

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 130597 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 130223 просмотра

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Сегодня на фракции "слуги народа" обсудят повестку дня следующих заседаний ВР

Сегодня на фракции "слуги народа" обсудят повестку дня следующих заседаний ВР

Киев  •  УНН

 • 9613 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. После сегодняшнего пленарного заседания Верховной Рады народные депутаты из фракции "Слуга народа" соберутся на заседание. Об этом УНН сообщила народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

По ее словам, заседание состоится вечером, после завершения пленарного заседания ВР, а потому точное время заседания фракции пока не известен.

"Обсудим возможеную повестку дня следующих заседаний ВР", - сообщила Кравчук.

Напомним, 13 апреля в 14 часов ВР снова собирается на внеочередное заседание. Нардепы планируют рассмотреть проект закона о внесении изменений в государственный бюджет Украины на 2020 год, законопроект об усилении ответственности за поджог лесов, а также проекты постановлений, направленные на отмену принятого законопроекта об открытии рынка земли.

Кроме того, сообщалось, что на этой неделе ВР может собраться еще на одно внеочередное заседание.

Украинские Национальные Новости

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