“Парламентський тероризм” та зміни до Регламенту: про що говорили “слуги” на засіданні фракції

"Питання складне, бо з одного боку внесення поправок і пропозицій — це право кожного народного депутата і це хороший спосіб зробити законопроект кращим. Але інша справа, коли це робляться для того, щоб зробити гірше не так нам, як усій країні, якій буде ще важче без міжнародної підтримки.

Тому треба шукати баланс між “парламентським тероризмом” і цивілізованою парламентською процедурою", - написала Кравчук.

За її словами, "слуги" прийняли рішення, що будуть діяти наступним чином:

- у середу зберуться ще раз і приймуть зміни до Регламенту, які дозволять розглянути усі 16 000 правок до банківського закону, але так, щоб це не затягнулося на півроку;

- тим часом комітет продовжить розглядати поправки до закону про банки;

- після цього його розглянуть в сесійній залі.

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"Зміни, які будуть внесені до Регламенту пройдуть обговорення всередні фракції. Наразі робоча версія наступна:

- У випадку, коли до законопроекту вноситься більше поправок, ніж у ньому є пунктів, але не менше 500 поправок, він може розглядатися за спеціальною процедурою.

- Ініціювати спеціальну процедуру може не менше 150 депутатів, які звертаються з таким клопотанням до Голови ВР. А рішення про розгляд за спеціальною процедурою може прийняти лише парламент 226 голосами.

- Спеціальна процедура означає, що кожна фракція і група може наполягати на розгляді 5 поправок, а депутат — на розгляді однієї неврахованої комітетом поправки.

- Після цього профільному комітету дається два дні, щоб підготувати нову порівняльну таблицю з поправками, на яких наполягають фракції, групи і депутати.

- Під час розгляду законопроекту на представлення кожної поправки дається до двох хвилин", - зазначила Кравчук.

За її словами, таким чином, права народних депутатів на законодавчу ініціативу не будуть порушені. Усі поправки, навіть якщо їх 16 000, будуть розглянуті. Але не в сесійному залі, бо це контрпродуктивно, а на комітеті, який має для цього аналітику, експертизу і в якому пропорційно представлені усі фракції і групи.

"В цьому немає нічого нового, так працюють парламент в розвинених демократичних суспільства. Навіть у ПАРЄ, в якому я представляю українську делегацію, майже не можливо прийняти пропозицію, якщо її не підтримав комітет. Але ми пропонуємо більш м’яку процедуру, за якої навіть не підтримані комітетом поправки можна обговорити в залі. Але їх кількість має бути розумною, а не такою, щоб спеціально зупинили роботу парламенту.

Так, чи інакше, боротьба з парламентським спамом була задекларована нами ще в перші тижні нової Верховної ради. Для цього ми навіть прийняли в першому читанні законопроект № 1043, в який, швидше за все, будуть внесені ці пропозиції. А нинішня ситуація просто пришвидшує його розгляд", - резюмувала нардеп.

Нагадаємо, до законопроекту про функціонування банківської системи надійшло 16 тисяч поправок і це антирекорд українського парламенту. У ВР ще не визначилися, коли розглядатимуть законопроект.