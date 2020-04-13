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"Парламентский терроризм" и изменения в Регламент: о чем говорили "слуги" на заседании фракции

"Парламентский терроризм" и изменения в Регламент: о чем говорили "слуги" на заседании фракции

Киев  •  УНН

 • 13755 просмотра

КИЕВ. 13 апреля. УНН. Сегодня на фракции говорили о том, как предотвратить "парламентский терроризм", когда один депутат своими поправками может заблокировать работу всей Верховной Рады и взять в заложники всех граждан, которым сейчас очень непросто. Об этом народный депутат, заместитель председателя фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Вопрос сложный, потому что с одной стороны внесение поправок и предложений - это право каждого народного депутата и это хороший способ сделать законопроект лучшим. Но другое дело, когда это делаются для того, чтобы сделать хуже не так нам, как всей стране, которой будет еще труднее без международной поддержки.

Поэтому надо искать баланс между "парламентским терроризмом" и цивилизованной парламентской процедурой", - написала Кравчук.

По ее словам, "слуги" приняли решение, что будут действовать следующим образом:

- в среду соберутся еще раз и примут изменения в Регламент, которые позволят рассмотреть все 16000 правок к банковскому закону, но так, чтобы это не затянулось на полгода;

- тем временем комитет продолжит рассматривать поправки к закону о банках;

- после этого его рассмотрят в сессионном зале.

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"Изменения, которые будут внесены в Регламент пройдут обсуждения в средние фракции. Сейчас рабочая версия следующая:

- В случае, когда к законопроекту вносится больше поправок, чем в нем есть пунктов, но не менее 500 поправок, он может рассматриваться по специальной процедуре.

- Инициировать специальную процедуру может не менее 150 депутатов, которые обращаются с таким ходатайством к председателю ВР. А решение о рассмотрении по специальной процедуре может принять только парламент 226 голосами.

- Специальная процедура означает, что каждая фракция и группа может настаивать на рассмотрении 5 поправок, а депутат - на рассмотрении одной неучтенной комитетом поправки.

- После этого профильному комитету дается два дня, чтобы подготовить новую сравнительную таблицу с поправками, на которых настаивают фракции, группы и депутаты.

- При рассмотрении законопроекта на представление каждой поправки дается до двух минут", - отметила Кравчук.

По ее словам, таким образом, права народных депутатов на законодательную инициативу не будут нарушены. Все поправки, даже если их 16 000, будут рассмотрены. Но не в сессионном зале, потому что это контрпродуктивно, а на комитете, который имеет для этого аналитику, экспертизу и в котором пропорционально представлены все фракции и группы.

"В этом нет ничего нового, так работают парламенты в развитых демократических обществах. Даже в ПАСЕ, в котором я представляю украинскую делегацию, почти невозможно принять предложение, если его не поддержал комитет. Но мы предлагаем более мягкую процедуру, при которой даже не поддержанные комитетом поправки можно обсудить в зале. Но количество должно быть разумным, а не таким, чтобы специально остановило работу парламента.

Так, или иначе, борьба с парламентским спамом была задекларирована нами еще в первые недели новой Верховной Рады. Для этого мы даже приняли в первом чтении законопроект № 1043, в который, скорее всего, будут внесены эти предложения. А нынешняя ситуация просто ускоряет его рассмотрение", - резюмировала нардеп.

Напомним, в законопроект о функционировании банковской системы поступило 16000 поправок и это антирекорд украинского парламента. В ВР еще не определились, когда будут рассматривать законопроект.

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