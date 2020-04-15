Разумков в четверг созывает внеочередное заседание: рассмотрят изменения в Регламент ВР

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Глава ВР Дмитрий Разумков подписал распоряжение о созыве внеочередного заседания на 16 апреля для рассмотрения ряда законопроектов, в частности изменений в Регламент ВР и оборонные закупки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Аппарата ВР.