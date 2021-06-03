Нардепы разблокировали подписания закона о военных преступников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Верховная Рада Украины на заседании в четверг, 3 июня, отклонила проект постановления № 2689-П об отмене решения о принятии проекта закона о имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права, передает корреспондент УНН.
Детали
Авторы постановления утверждают, что принятие решения о принятии закона № 2689 произошло с грубыми нарушениями требований Регламента Верховной Рады, в частности, части 5, статьи 121, которая предусматривает, что после завершения постатейного рассмотрения законопроекта Верховная Рада проводит голосование по принятию законопроекта во втором чтении. Если к законопроекту нет замечаний народных депутатов, председательствующий на пленарном заседании может поставить его на голосование в целом как акт Верховной Рады, отмечают авторы.
Отмечается, что при обсуждении данного вопроса народные депутаты неоднократно обращали внимание председательствующего на противоречия в указанном законопроекте, и предлагали направить указанный законопроект на повторное второе чтение.
“Однако вопреки требованиям Регламента Верховной Рады Украины председательствующий поставил на голосование в целом проект Закона „О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права“ (№ 2689 от 27.12.2019), чем нарушил действующие нормы Регламента Верховной Рады Украины. Поэтому данный вопрос не может считаться принятым в соответствии с законом и подлежит отмене предусмотренным Регламентом образом”, — говорится в пояснительной записке к постановлению.
Добавим
Верховная Рада 20 мая приняла во втором чтении и в целом законопроект № 2689, устанавливающий возможность для национальных правоохранительных органов и судов привлечь к ответственности военных преступников.
В его принятия один из инициаторов — нардеп от “Слуги народа” Денис Монастырский — указывал на важность того, что с принятием документа сроки давности по международным преступлениям, которые имеют место на оккупированных территориях, будут отсутствовать, и независимо от того, когда человек совершил такое преступление, — он понесет за него наказание.
Вторым важным моментом, отметил Монастырский, является то, что отныне появляется возможность использовать все инструменты правоохранительных органов относительно событий с 2014 года, то есть с начала войны. Это позволит расследовать тысячи преступлений и правонарушений.
Речь идет об основных категориях международных преступлений: против человечности, военные преступления и преступление агрессии. Именно их больше всего на временно оккупированных территориях и именно по ним меньше всего привлекают к ответственности.