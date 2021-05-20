Рада ухвалила закон про воєнних злочинців

Деталі

Під час засідання народні депутати розглянули правки до підготовленого до другого читання цього проекту закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права. За результатами голосування правки, на яких наполягали їх автори, не були підтримані.

Підтримано було поставлену на підтвердження правку №13, якою пропонувалося доповнити Кримінальний кодекс розділом VI1 "Особливості кримінальної відповідальності військових командирів, інших осіб, які фактично діють як військові командири, та інших начальників за окремі злочини підлеглих їм осіб".

До його ухвалення один з ініціаторів - нардеп від "Слуги народу" Денис Монастирський - вказував на важливість того, що з ухваленням документу строки давності щодо міжнародних злочинів, які мають місце на окупованих територіях, будуть відсутні, і незалежно від того, коли людина вчинила такий злочин, – вона понесе за нього покарання.

Другим важливим моментом, зазначив Монастирський, є те, що відтепер з’являється можливість використовувати всі інструменти правоохоронних органів щодо подій з 2014 року, тобто з початку війни. Це дозволить розслідувати тисячі злочинів і правопорушень.

Йдеться про основні категорії міжнародних злочинів: проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Саме їх найбільше на тимчасово окупованих територіях і саме за ними найменше притягують до відповідальності.

Проектом передбачалися положення щодо автономного режиму регламентації кримінальної відповідальності за злочини агресії, геноциду, злочини проти людяності та воєнні злочини – зміни до статей 8, 44, 49, 68, 69, 74, 80, доповнення Кримінального Кодексу новою статтею 311 та статтями 438-4385 у розділі ХХ Особливої частини, розділом ІІІ у Прикінцевих та перехідних положень, зміни до Закону України "Про застосування амністії в Україні", а також техніко-юридичні зміни до Кримінального процесуального кодексу України.

Доповнення

У першому читанні народні депутати підтримали цей законопроект ще у вересні 2020 року.

Додамо, раніше в Офісі Генпрокурора говорили про притягнення до відповідальності за воєнні злочини в районі міста Іловайськ у серпні 2014 року.