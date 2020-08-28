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Іловайська трагедія: в ОГП обговорили притягнення службових осіб РФ до відповідальності за воєнні злочини

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 серпня. УНН. В Офісі Генпрокурора обговорили подальші кроки притягнення до відповідальності за воєнні злочини в районі міста Іловайськ у серпні 2014 року. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Іловайська трагедія: в ОГП обговорили притягнення службових осіб РФ до відповідальності за воєнні злочини

"Під головуванням заступника Генерального прокурора Гюндуза Мамедова проведено робочу зустріч щодо розслідування трагічних подій в районі м. Іловайськ в серпні 2014 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що учасники обговорили стан досудового розслідування у кримінальному провадженні, складнощі, що виникають під час здійснення повноважень слідчого і прокурора в ньому, а також пріоритетні напрями роботи.

Також акцентували увагу на необхідності концентрації зусиль на встановленні, наданні оцінки та притягненні до відповідальності службових осіб РФ за вчинення воєнних злочинів, у тому числі застосування заборонених міжнародними договорами засобів та методів ведення війни.

"Інформацію про вже зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі віроломного вбивства 366 українських військових у районі Іловайська, передано до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження", - додали в повідомленні.

Нагадаємо, в Офісі Генерального прокурора повідомили про результати дослідження обставин Іловайської трагедії в рамках досудового розслідування за фактом розв’язання та ведення представниками влади РФ і збройних сил країни-окупанта агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки. 

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