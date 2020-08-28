Иловайская трагедия: в ОГП обсудили привлечение должностных лиц РФ к ответственности за военные преступления

"Под председательством заместителя Генерального прокурора Гюндуза Мамедова проведена рабочая встреча по расследованию трагических событий в районе г. Иловайск в августе 2014 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что участники обсудили состояние досудебного расследования в уголовном производстве, сложности, возникающие при осуществлении полномочий следователя и прокурора в нем, а также приоритетные направления работы.



Также акцентировали внимание на необходимости концентрации усилий на установлении, предоставлении оценки и привлечении к ответственности должностных лиц РФ за совершение военных преступлений, в том числе применение запрещенных международными договорами средств и методов ведения войны.

"Информация об уже собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства 366 украинских военных в районе Иловайска, передана в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства", - добавили в сообщении.



Напомним, в Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах исследования обстоятельств Иловайской трагедии в рамках досудебного расследования по факту решения и ведения представителями власти РФ и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия.