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В Офісі Генпрокурора розповіли про результати дослідження обставин Іловайської трагедії

Київ • УНН

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КИЇВ. 21 серпня. УНН. В Офісі Генерального прокурора повідомили про результати дослідження Іловайської трагедії в рамках досудового розслідування за фактом розв’язання та ведення представниками влади РФ і збройних сил країни-окупанта агресивної війни проти України, що спричинило загибель людей та інші тяжкі наслідки, передає УНН із посиланням на пресслужбу ОГП.

В Офісі Генпрокурора розповіли про результати дослідження обставин Іловайської трагедії

"Згідно з висновками експертів та комплексу інших здобутих доказів, єдиним фактором, що призвів до трагічних подій під Іловайськом, є військова агресія ЗС РФ. У ніч з 23 на 24 серпня 2014 року відбулось наймасштабніше пряме вторгнення збройних сил країни-агресора на територію України та подальше вчинення ними воєнних злочинів. На той момент сили ЗС РФ складалися з дев’яти батальйонно-тактичних груп: 3500 осіб особового складу, до 60 танків, до 320 БМД (БМП), до 60 гармат, до 45 мінометів та 5 протитанкових ракетних комплексів", - повідомили у пресслужбі.

Крім того, за даними ОГП, критичне співвідношення військових сил України у районі міста Іловайськ з підрозділами ЗС РФ та представників незаконних збройних формувань, контрольованих РФ, складало: особовий склад – 1 до 18; танки – 1 до 11; бронетехніка – 1 до 16; артилерія – 1 до 15; "Гради" - 1 до 24.

Так, 24-25 серпня батальйони МВС України "Дніпро-1", "Миротворець", "Світязь", "Херсон", "Івано-Франківськ", Нацгвардії "Донбас" і сили сектору "Б" потрапили в оточення ворога.

26-28 серпня між керівництвом АТО та Генштабом ЗС РФ почалися переговори щодо надання гарантій безпечних гуманітарних коридорів для виходу з оточення військовослужбовців ЗС України та інших військових формувань України за узгодженими маршрутами.

"Однак 29 серпня 2014 року за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, в порушення вимоги ст. 37 Додаткового протоколу до Женевської конвенції від 1949 року, російські військовослужбовці впритул розстріляли з важкого озброєння колони українських військових, разом із трьома полоненими російськими десантниками під час виходу особового складу підрозділів сил АТО в районі населених пунктів Старобешево, Чумаки, Новодворське, Агрономічне, Многопілля, Червоносільське, Осикове, Новокатеринівка Донецької області", - інформують в ОГП.

Окрім того, за даними Офісу, в указаний період часу та місці, за безпосередньою вказівкою та наказом командування Генерального штабу ЗС РФ, російські військовослужбовці та підконтрольні їм іррегулярні НЗФ вчинили вбивства поранених українських військовослужбовців, які внаслідок отриманих травм не чинили опір.

"Таким чином, було вчинене віроломне вбивство 366 українських воїнів, 429 - отримали поранення різного ступеню тяжкості, 300 - потрапили у полон. За результатами розслідування агресивної війни РФ проти України загалом на цей час притягнуто до кримінальної відповідальності за вчинення вказаних злочинів 110 осіб, у тому числі 68 громадян РФ, серед яких 21 високопосадовець. Указаних осіб оголошено в розшук. До суду скеровано 48 обвинувальних актів стосовно 51 особи. Вироками українських судів 35 осіб вже засуджено, в тому числі 13 громадян РФ, серед них 3 військовослужбовці ЗС РФ", - повідомили у Генпрокурора.

Повідомляється також, що до Офісу прокурора Міжнародного кримінального суду для вирішення питання про відкриття кримінального провадження передано інформацію про зібрані докази вчинення воєнних злочинів, в тому числі віроломного вбивства українських військових у районі Іловайська.

Нагадаємо, в липні стало відомо що в Раді хочуть створити ТСК щодо подій у Слов'янську, Дебальцевому та Іловайську.

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