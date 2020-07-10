У Раді хочуть створити ТСК щодо подій у Слов'янську, Дебальцевому та Іловайську

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КИЇВ. 10 липня. УНН. Народні депутати готують звернення про створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування подій у 2014-2015 роках під час збройної агресії Російської Федерації на українській території. Про це заявив народний депутат від депутатської групи “За майбутнє” Ігор Палиця в ефірі ток-шоу “Право на владу”, передає УНН.

“Ми працювали над зверненням про створення ТСК біля місяця. Працювали не тільки депутати, ми залучили представників батальйонів добровольчих, які тоді були в тих подіях, щоб вони допомогли нам підготувати чітко, що ми хочемо з’ясувати, і яке їхнє бачення, саме на що треба зробити акцент. Тому партія "За майбутнє“ буде подавати у вівторок офіційне звернення, повністю підготовлене, підписане, про створення тимчасової слідчої комісії — про Слов‘янськ, про Дебальцеве, про Іловайськ”, — сказав Палиця.

З його слів, депутати вимагатимуть, аби всі колеги в парламенті, “навіть “ЄС”, поставили підписи під документом та надали представників, щоб ТСК почала працювати.

“Якщо український народ не взнає правди, починаючи з Криму, і закінчуючи тим, що зараз відбувається, і хто сказав міністру закордонних справ нашому, потім командувачу Військо-морським флотом, іншим представникам почати лякати український народ, що завтра нападе Росія, не буде без правди миру в цій країні. Тому ми будемо вимагати, і у вівторок ми реєструємо створення цієї тимчасової слідчої комісії”, — додав нардеп.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна

Зауважимо, напередодні народний депутат Андрій Деркач оприлюднив запис розмови людей із голосами, схожими на голоси п’ятого президента України Петра Порошенка і президента Російської Федерації Володимира Путіна. Сам Деркач стверджує, буцімто розмова відбулася 30 квітня 2015 року "за два місяці після боїв за Дебальцеве". На записах співрозмовники розмовляють доволі по-товариськи та обмінюються жартами.

Нагадаємо, раніше у парламенті вже повідомляли про неоформлену ініціативу щодо створення Тимчасової слідчої комісії щодо розслідування “плівок Деркача”. Тоді записи стосувались розмови Порошенка з тодішнім віце-президентом США Джо Байденом.

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