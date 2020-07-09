У МВС прокоментували походження записів розмови Порошенка і Путіна

"Щодо походження записів, кажуть, що ці записи робилися в Офісі Президента (Адміністрації Президента - ред.). Робилися вони з метою, щоб потім можна було згадати, хто що кому сказав, що кому пообіцяв. У США за законом фіксуються всі переговори Президента. Просто, мабуть, ці записи потрапили в ті руки, які передали їх тим, які їх опублікували", - сказав Геращенко.

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Що стосується змісту даних записів, то нехай судять виборці, сказав Геращенко.

Як раніше повідомляли ЗМІ, 9 липня народний депутат України Андрій Деркач в Києві представив записи телефонних переговорів, на яких звучать голоси, схожі на голоси п'ятого Президента України Петра Порошенка та президента Росії Володимира Путіна.