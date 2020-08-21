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В Офисе Генпрокурора рассказали о результатах исследования обстоятельств Иловайской трагедии

Киев • УНН

 • 31875 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. В Офисе Генерального прокурора сообщили о результатах исследования Иловайской трагедии в рамках досудебного расследования по факту решения и ведения представителями власти РФ и вооруженных сил страны-оккупанта агрессивной войны против Украины, что повлекло гибель людей и другие тяжкие последствия, передает УНН со ссылкой на пресс-службу ОГП.

В Офисе Генпрокурора рассказали о результатах исследования обстоятельств Иловайской трагедии

"Согласно с выводами экспертов и комплексу других полученных доказательств, единственным фактором, который привел к трагическим событиям в Иловайск, является военная агрессия ВС РФ. В ночь с 23 на 24 августа 2014 года состоялось масштабное прямое вторжение вооруженных сил страны-агрессора на территорию Украины и дальнейшее совершение ими военных преступлений. На тот момент силы ВС РФ состояли из девяти батальонно-тактических групп: 3500 человек личного состава, до 60 танков, до 320 БМД (БМП), до 60 орудий, до 45 минометов и 5 противотанковых ракетных комплексов", - сообщили в пресс-службе.

Кроме того, по данным ОГП, критическое соотношение военных сил Украины в районе города Иловайск с подразделениями ВС РФ и представителей незаконных вооруженных формирований, контролируемых РФ, составляло: личный состав - 1 к 18; танки - 1 к 11, бронетехника - 1 к 16; артиллерия - 1 к 15, "Грады" - 1 к 24.

Так, 24-25 августа батальоны МВД Украины "Днепр-1", "Миротворец", "Свитязь", "Херсон", "Ивано-Франковск", Нацгвардии "Донбасс" и силы сектора "Б" попали в окружение врага.

26-28 августа между руководством АТО и Генштабом ВС РФ начались переговоры о предоставлении гарантий безопасных гуманитарных коридоров для выхода из окружения военнослужащих ВС Украины и других военных формирований Украины по согласованным маршрутам.

"Однако 29 августа 2014 года по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, в нарушение требования ст. 37 Дополнительного протокола к Женевской конвенции с 1949 года российские военнослужащие в упор расстреляли из тяжелого вооружения колонны украинских военных, вместе с тремя пленными российскими десантниками под время выхода личного состава подразделений сил АТО в районе населенных пунктов Старобешево, Чумаки, Новодворское, Агрономичное, Многополье, Червоносельское, Осиновое, Новокатериновка Донецкой области", - информируют в ОГП.

Кроме того, по данным Офиса, в указанный период времени и месте, по непосредственному указанию и приказу командования Генерального штаба ВС РФ, российские военнослужащие и подконтрольные им иррегулярные НВФ совершили убийства раненых украинских военнослужащих, которые в результате полученных травм не сопротивлялись.

"Таким образом, было совершено вероломное убийство 366 украинских воинов, 429 - получили ранения различной степени тяжести, 300 - попали в плен. По результатам расследования агрессивной войны РФ против Украины в целом в настоящее время привлечены к уголовной ответственности за совершение указанных преступлений 110 человек, в том числе 68 граждан РФ, среди которых 21 министр. Указанные лиц объявлен в розыск. В суд направлено 48 обвинительных актов в отношении 51 лица. Приговорами украинских судов 35 человек уже осуждены, в том числе 13 граждан РФ, в том числе 3 военнослужащих ВС РФ", - сообщили у Генпрокурора.

Сообщается также, что в Офис прокурора Международного уголовного суда для решения вопроса об открытии уголовного производства передана информация о собранных доказательствах совершения военных преступлений, в том числе вероломного убийства украинских военных в районе Иловайска.

Напомним, в июле стало известно, что в Раде хотят создать ВСК по событиям в Славянске, Дебальцево и Иловайске.

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