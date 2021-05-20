Рада приняла закон о военных преступников

Детали

Во время заседания народные депутаты рассмотрели поправки к подготовленному ко второму чтению этому проекта закона о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно имплементации норм международного уголовного и гуманитарного права. По результатам голосования правки, на которых настаивали их авторы, не были поддержаны.

Поддержано было поставленную на подтверждение правку №13, которой предлагалось дополнить Уголовный кодекс разделом VI1 "Особенности уголовной ответственности военных командиров, других лиц, которые фактически действуют как военные командиры, и других начальников за отдельные преступления подчиненных им лиц".

До его принятия один из инициаторов - нардеп от "Слуги народа" Денис Монастырский - указывал на важность того, что с принятием документа сроки давности по международным преступлениям, которые имеют место на оккупированных территориях, будут отсутствовать, и независимо от того, когда человек совершил такое преступление, - он понесет за него наказание.

Вторым важным моментом, отметил Монастырский, является то, что отныне появляется возможность использовать все инструменты правоохранительных органов относительно событий с 2014 года, то есть с начала войны. Это позволит расследовать тысячи преступлений и правонарушений.

Речь идет об основных категориях международных преступлений: против человечности, военных преступлениях и преступлении агрессии. Именно их больше всего на временно оккупированных территориях и именно по ним меньше всего привлекают к ответственности.

Проектом предусматривались положения об автономном режиме регламентации уголовной ответственности за преступления агрессии, геноцида, преступления против человечности и военные преступления - изменения в статьи 8, 44, 49, 68, 69, 74, 80, дополнение Уголовного кодекса новой статьей 311 и статьями 438-4385 в разделе ХХ Особенной части, разделом III в заключительных и переходных положениях, изменения в Закон Украины "О применении амнистии в Украине", а также технико-юридические изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины.

Дополнение

В первом чтении народные депутаты поддержали этот законопроект еще в сентябре 2020 года.

Добавим, ранее в Офисе Генпрокурора говорили о привлечении к ответственности за военные преступления в районе города Иловайск в августе 2014 года.