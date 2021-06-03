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Нардепи розблокували підписання закону про воєнних злочинців

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Верховна Рада України на засіданні в четвер, 3 червня, відхилила проект постанови № 2689-П про скасування рішення про прийняття проекту закону щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права, передає кореспондент УНН.

Нардепи розблокували підписання закону про воєнних злочинців

Деталі

Автори постанови стверджують, що ухвалення рішення при прийняття закону № 2689 відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради, зокрема, частини 5, статті 121, яка передбачає, що після завершення постатейного розгляду законопроекту Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні. Якщо до законопроекту немає зауважень народних депутатів, головуючий на пленарному засіданні може поставити його на голосування в цілому як акт Верховної Ради, зазначають автори.

Зазначається, що під час обговорення зазначеного питання народні депутати неодноразово звертали увагу головуючого на суперечності в зазначеному законопроекті, та пропонували направити зазначений законопроект на повторне друге читання.

“Однак в супереч вимогам Регламенту Верховної Ради України головуючий поставив на голосування в цілому проекту Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права“ (№ 2689 від 27.12.2019), чим порушив діючи норми Регламенту Верховної Ради України. Тому зазначене питання не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб”, — сказано в пояснювальній записці до постанови.

 

Додамо

Верховна Рада 20 травня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 2689, що встановлює можливість для національних правоохоронних органів і судів притягти до відповідальності воєнних злочинців.

До його ухвалення один з ініціаторів — нардеп від “Слуги народу” Денис Монастирський — вказував на важливість того, що з ухваленням документу строки давності щодо міжнародних злочинів, які мають місце на окупованих територіях, будуть відсутні, і незалежно від того, коли людина вчинила такий злочин, — вона понесе за нього покарання.

Другим важливим моментом, зазначив Монастирський, є те, що відтепер з’являється можливість використовувати всі інструменти правоохоронних органів щодо подій з 2014 року, тобто з початку війни. Це дозволить розслідувати тисячі злочинів і правопорушень.

Йдеться про основні категорії міжнародних злочинів: проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Саме їх найбільше на тимчасово окупованих територіях і саме за ними найменше притягують до відповідальності.

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