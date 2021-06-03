Нардепи розблокували підписання закону про воєнних злочинців

Деталі

Автори постанови стверджують, що ухвалення рішення при прийняття закону № 2689 відбулося із грубими порушеннями вимог Регламенту Верховної Ради, зокрема, частини 5, статті 121, яка передбачає, що після завершення постатейного розгляду законопроекту Верховна Рада проводить голосування щодо прийняття законопроекту в другому читанні. Якщо до законопроекту немає зауважень народних депутатів, головуючий на пленарному засіданні може поставити його на голосування в цілому як акт Верховної Ради, зазначають автори.

Зазначається, що під час обговорення зазначеного питання народні депутати неодноразово звертали увагу головуючого на суперечності в зазначеному законопроекті, та пропонували направити зазначений законопроект на повторне друге читання.

“Однак в супереч вимогам Регламенту Верховної Ради України головуючий поставив на голосування в цілому проекту Закону „Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо імплементації норм міжнародного кримінального та гуманітарного права“ (№ 2689 від 27.12.2019), чим порушив діючи норми Регламенту Верховної Ради України. Тому зазначене питання не може вважатися прийнятим відповідно до закону і підлягає скасуванню у передбачений Регламентом спосіб”, — сказано в пояснювальній записці до постанови.

Додамо

Верховна Рада 20 травня ухвалила у другому читанні та в цілому законопроект № 2689, що встановлює можливість для національних правоохоронних органів і судів притягти до відповідальності воєнних злочинців.



До його ухвалення один з ініціаторів — нардеп від “Слуги народу” Денис Монастирський — вказував на важливість того, що з ухваленням документу строки давності щодо міжнародних злочинів, які мають місце на окупованих територіях, будуть відсутні, і незалежно від того, коли людина вчинила такий злочин, — вона понесе за нього покарання.



Другим важливим моментом, зазначив Монастирський, є те, що відтепер з’являється можливість використовувати всі інструменти правоохоронних органів щодо подій з 2014 року, тобто з початку війни. Це дозволить розслідувати тисячі злочинів і правопорушень.

Йдеться про основні категорії міжнародних злочинів: проти людяності, воєнні злочини та злочин агресії. Саме їх найбільше на тимчасово окупованих територіях і саме за ними найменше притягують до відповідальності.