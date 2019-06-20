Нардепы продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июня. УНН. Народные депутаты Украины во время пленарного заседания Верховной Рады продолжили рассмотрение проекта Избирательного кодекса с открытыми списками. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время утреннего заседания ВР, передает корреспондент УНН.
"Мы продолжаем рассмотрение проекта Избирательного кодекса об открытых списках", - отметил председатель ВР.
По его словам, вчера рассмотрение проекта Кодекса нардепы приостановили на 783-й поправке, поэтому сегодня работа началась с голосования по 784-й поправки.
Во время открытия утреннего заседания зарегистрировались 299 народных депутатов, впрочем по поправкам голосуют, как и в предыдущие дни, только чуть более 30 парламентариев.
Напомним, на вчерашнем пленарном заседании народные депутаты дошли до 783-й поправки к проекту Избирательного кодекса.
Ранее Парубий заявил, что Избирательный кодекс может быть принят 4 или 11 июля, перед внеочередными выборами в парламент.