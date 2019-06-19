Рада завтра продовжить розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Верховній Раді України завтра продовжать розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
“Я не бачу можливості продовжувати розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу сьогодні, ми це зробимо завтра о 10 ранку. А зараз я оголошую ранкове пленарне засідання закритим”, — заявив Парубій.
Таке рішення було прийнято після того, як стало відомо, що народний депутат Дмитро Тимчук загинув у Києві у власній квартирі від вогнепального поранення.
Додамо, на сьогоднішньому пленарному засідання народні депутати дійшли до 783-ї поправки до проекту Виборчого кодексу.
Як повідомляв УНН, у Раді вшанували пам’ять нардепа Тимчука хвилиною мовчання.