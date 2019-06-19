У Раді вшанували пам'ять нардепа Тимчука хвилиною мовчання
Київ • УНН
КИЇВ. 19 червня. УНН. У Верховній Раді України хвилиною мовчання вшанували пам'ять народного депутата Дмитра Тимчука, який завдав собі сьогодні смертельне поранення. Про це оголосив спікер парламенту Андрій Парубій під час засідання Верховної Ради, передає кореспондент УНН.
"Надійшла інформація, що у Києві у власній квартирі загинув Дмитро Борисович Тимчук… Від імені Верховної Ради України висловлюю співчуття його сім’ї, родичам, близьким. Прошу вшанувати пам'ять Дмитра Тимчука хвилиною мовчання", - сказав Парубій.
Він додав, що сьогодні не бачить можливості продовжувати розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу, тому оголосив ранкове пленарне засідання Ради закритим.
За його словами, нардепи продовжать розгляд поправок до проекту Виборчого кодексу завтра, 20 червня, о 10:00.
Раніше УНН повідомляв, що у Києві під час чищення нагородного пістолета загинув нардеп Тимчук.
Додамо, Дмитро Тимчук - народний депутат України 8-го скликання (від ПП "Народний фронт", № 13 в списку), член комітету з питань національної безпеки і оборони (з 12.2014), член фракції ПП "Народний фронт" (з 11.2014).