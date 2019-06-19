В Раде почтили память нардепа Тымчука минутой молчания
Киев • УНН
КИЕВ. 19 июня. УНН. В Верховной Раде Украины минутой молчания почтили память народного депутата Дмитрия Тымчука, который нанес себе сегодня смертельное ранение. Об этом объявил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.
"Поступила информация, что в Киеве в собственной квартире погиб Дмитрий Борисович Тымчук... От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования его семье, родственникам, близким. Прошу почтить память Дмитрия Тымчука минутой молчания", - сказал Парубий.
Он добавил, что сегодня не видит возможности продолжать рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, поэтому объявил утреннее пленарное заседание Рады закрытым.
По его словам, нардепы продолжат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса завтра, 20 июня, в 10:00.
Ранее УНН сообщал, что в Киеве во время чистки наградного пистолета погиб нардеп Тымчук.
Добавим, Дмитрий Тымчук - народный депутат Украины 8-го созыва (от ПП "Народный фронт", № 13 в списке), член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с 12.2014), член фракции ПП "Народный фронт" (с 11.2014).