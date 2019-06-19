В Раде почтили память нардепа Тымчука минутой молчания

"Поступила информация, что в Киеве в собственной квартире погиб Дмитрий Борисович Тымчук... От имени Верховной Рады Украины выражаю соболезнования его семье, родственникам, близким. Прошу почтить память Дмитрия Тымчука минутой молчания", - сказал Парубий.

Он добавил, что сегодня не видит возможности продолжать рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса, поэтому объявил утреннее пленарное заседание Рады закрытым.

По его словам, нардепы продолжат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса завтра, 20 июня, в 10:00.

Ранее УНН сообщал, что в Киеве во время чистки наградного пистолета погиб нардеп Тымчук.

Добавим, Дмитрий Тымчук - народный депутат Украины 8-го созыва (от ПП "Народный фронт", № 13 в списке), член комитета по вопросам национальной безопасности и обороны (с 12.2014), член фракции ПП "Народный фронт" (с 11.2014).