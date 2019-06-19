Рада завтра продолжит рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса

“Я не вижу возможности продолжать рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса сегодня, мы это сделаем завтра в 10 утра. А сейчас я объявляю утреннее пленарное заседание закрытым”, — заявил Парубий.

Такое решение было принято после того, как стало известно, что народный депутат Дмитрий Тымчук погиб в Киеве в собственной квартире от огнестрельного ранения.

Добавим, на сегодняшнем пленарном заседании народные депутаты пришли к 783-й поправки к проекту Избирательного кодекса.

Как сообщал УНН, в Раде почтили память нардепа Тымчука минутой молчания.