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Рада завтра продолжит рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса

Киев • УНН

 • 9996 просмотра

КИЕВ. 19 июня. УНН. В Верховной Раде Украины завтра продолжат рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса. Об этом сообщил спикер парламента Андрей Парубий во время заседания Верховной Рады, передает корреспондент УНН.

Рада завтра продолжит рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса

“Я не вижу возможности продолжать рассмотрение поправок к проекту Избирательного кодекса сегодня, мы это сделаем завтра в 10 утра. А сейчас я объявляю утреннее пленарное заседание закрытым”, — заявил Парубий.

Такое решение было принято после того, как стало известно, что народный депутат Дмитрий Тымчук погиб в Киеве в собственной квартире от огнестрельного ранения.

Добавим, на сегодняшнем пленарном заседании народные депутаты пришли к 783-й поправки к проекту Избирательного кодекса.

Как сообщал УНН, в Раде почтили память нардепа Тымчука минутой молчания.

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