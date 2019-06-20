Нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Народні депутати України під час пленарного засідання Верховної Ради продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу з відкритими списками. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час ранкового засідання ВР, передає кореспондент УНН.
"Ми продовжуємо розгляд проекту Виборчого кодексу про відкриті списки", - зазначив голова ВР.
За його словами, вчора розгляд проекту Кодексу нардепи призупинили на 783-й поправці, тож сьогодні робота почалася з голосування щодо 784-ї поправки.
Під час відкриття ранкового засідання зареєструвались 299 народних депутатів, втім щодо поправок голосують, як і в попередні дні, лише трохи більше 30 парламентарів.
Нагадаємо, на вчорашньому пленарному засідання народні депутати дійшли до 783-ї поправки до проекту Виборчого кодексу.
Раніше Парубій заявляв, що Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня, перед позачерговими виборами до парламенту.