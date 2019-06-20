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Нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу

Київ • УНН

 • 8389 перегляди

КИЇВ. 20 червня. УНН. Народні депутати України під час пленарного засідання Верховної Ради продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу з відкритими списками. Про це повідомив спікер парламенту Андрій Парубій під час ранкового засідання ВР, передає кореспондент УНН.

Нардепи продовжили розгляд проекту Виборчого кодексу

"Ми продовжуємо розгляд проекту Виборчого кодексу про відкриті списки", - зазначив голова ВР.

За його словами, вчора розгляд проекту Кодексу нардепи призупинили на 783-й поправці, тож сьогодні робота почалася з голосування щодо 784-ї поправки.

Під час відкриття ранкового засідання зареєструвались 299 народних депутатів, втім щодо поправок голосують, як і в попередні дні, лише трохи більше 30 парламентарів.

Нагадаємо, на вчорашньому пленарному засідання народні депутати дійшли до 783-ї поправки до проекту Виборчого кодексу.

Раніше Парубій заявляв, що Виборчий кодекс може бути ухвалений 4 або 11 липня, перед позачерговими виборами до парламенту.

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