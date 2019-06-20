Нардепы вернулись к рассмотрению проекта Избирательного кодекса после перерыва

“Мы остановились на правке 1167-й”, — отметил спикер.

По его словам, народным депутатам удалось довольно интенсивно двигаться по поправкам и рассмотреть значительный объем.

В зале при открытии заседания зарегистрировалось 312 народных депутатов. Вместо народного депутата Александра Черненко докладчиком по правках от рабочей группы пока является нардеп Леонид Емец.

Напомним, как заявил спикер парламента Андрей Парубий, для того, чтобы успеть рассмотреть все 4,5 тыс. поправок к проекту Избирательного кодекса, народные депутаты должны работать интенсивнее, чем на прошлой сессионной неделе.