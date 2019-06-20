Нардепи повернулись до розгляду проекту Виборчого кодексу після перерви
Київ • УНН
КИЇВ. 20 червня. УНН. Народні депутати повернулись до розгляду правок до проекту Виборчого кодексу після обідньої перерви. Вечірнє пленарне засідання відкрив спікер парламенту Андрій Парубій, передає кореспондент УНН.
“Ми зупинились на правці 1167-й”, — зазначив спікер.
За його словами, народним депутатам удалось доволі інтенсивно рухатись по поправках і розглянути значний обсяг.
В залі при відкритті засідання зареєструвалось 312 народних депутатів. Замість народного депутата Олександра Черненка доповідачем по правках від робочої групи наразі є нардеп Леонід Ємець.
Нагадаємо, як заявив спікер парламенту Андрій Парубій, для того, щоб встигнути розглянути всі 4,5 тис. правок до проекту Виборчого кодексу, народні депутати мають працювати інтенсивніше, ніж минулого сесійного тижня.