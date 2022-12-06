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Нардеп Яценко пиарится на благотворительном фонде своей помощницы

Нардеп Яценко пиарится на благотворительном фонде своей помощницы

Киев • УНН

 • 777305 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Благотворительный фонд “Современный город и село”, на сотрудничестве с которым пиарится нардеп Антон Яценко, принадлежит его помощнице и адвокату Араксе Маргарян. Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные Youcontrol.

Детали

Маргарян стала помощницей Яценко еще при предыдущем созыве Верховной Рады. В 2020 году нардеп помог ей попасть в Черкасский облсовет - Маргарян баллотировался от партии “За будущее”, черкасский центр которой в то время возглавлял Яценко.

В конце 2020 года Аракся Маргарян возглавила БФ “Современный город и село”. Отметим, что предыдущий директор фонда Евгений Климов также стал депутатом Черкасского облсовета от “За будущее”. А через несколько недель до полномасштабного вторжения россии в Украину Яценко начал активно вспоминать Фонд в своих постах. Мол, они вместе помогают больницам.

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В последнее время Яценко также в своих соцсетях часто делает посты о сотрудничестве с благотворителями, в то же время его роль в оказании этой помощи непонятна. Судя по фото, гуманитарная помощь, которую якобы раздает нардеп, поступает из-за границы. Сам Яценко, как правило, отсутствует на фото, которые прикреплены к постам о его волонтерстве. Да и сами тексты написаны в неприсущей ему манере.

 

Напомним

По мнению политолога Владимира Цыбулько, нардепы используют такого рода волонтерство не только для пиара, но и для формирования агитационной сети для следующих выборов. 

Украинские Национальные Новости

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