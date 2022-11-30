Питання до фінансування: експерти засумнівалися у прозорості волонтерства нардепа Яценка

Деталі

За її словами, благодійні фонди зазвичай звітують, звідки беруть і на що витрачають кошти. У випадку ж з Яценко незрозуміло, звідки він бере гуманітарну допомогу, яку роздає. Водночас Жук наголошує, що у волонтерській діяльності прозорість джерел фінансування дуже важлива.

Цитата

“Якщо ми на прикладі Антона Яценка говоримо, я з його роботою стикалася і до війни, я не маю до нього якогось негативу. Але на його прикладі можу сказати таке – виникають питання щодо фінансування. Незрозуміле джерело фінансування, тому що у нього немає оголошення, що він збирає кошти. Чиї це гроші? Якщо йому допомагають інші депутатські групи чи депутати, соратники, бізнесмени – отже, треба писати про це. Тому що джерела фінансування дуже важливі, насправді (...) Скільки ми вже проходили до війни передвиборчих будь-яких процесів, які там заведено називати у законодавчому полі підкупом голосів виборців, насправді політичним піаром, коли йде допомога населенню через незрозумілі джерела доходу, роздачу гречки, зубної пасти… Якщо високий рівень зарплати або хороші багаті бізнес-партнери, будь-хто – розкажіть про них, скільки грошей проходить через фонд. Тому що публічність у джерелах фінансування – це один із стандартів діяльності благодійного фонду”, – зазначила Катерина Жук.

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Вона додала, що коли походження гуманітарної допомоги невідоме, пости про її передачу на благодійність виглядають як піар, до якого так звикли вдаватися українські політики.

“Те, чого зараз не вистачає – це прозорість дій. І тому, навіть якщо депутатський фонд діє абсолютно чесно, є величезна кількість супутньої та піарної інформації, до якої просто звикли за час виборчих процесів. Це ж просто звичка постійно писати, люди інакше не вміють, вони так роблять роками. Плюс відсутність інформації про партнерів з інших країн та джерел доходів. Напишіть, хто і що вам передав, і тоді воно працюватиме і не буде політичним піаром”, – зауважила Жук.

Контекст

Антон Яценко чи не щодня у своїх соцмережах ділиться інформацією про свою волонтерську діяльність. Разом з тим, на фото часто можна помітити імпортні товари, що наштовхує на думку, що допомога прибула з-за кордону, однак як вона потрапила до Яценка – незрозуміло. Водночас самого Яценка на зазначених фото зазвичай немає, а пости написані у невластивій йому манері.

Нагадаємо

Так зване “гречкосійство” давно притаманне Яценку. Його неодноразово помічали на тому, що він напередодні виборів роздавав людям продукти у пакетах зі своїм іменем, піарився на будівництвах в Умані, які проводилися за державні кошти, влаштовував концерти тощо.

Нещодавно нардеп також піарився на проблемах з електропостачанням в Умані.