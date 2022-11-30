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Питання до фінансування: експерти засумнівалися у прозорості волонтерства нардепа Яценка

Питання до фінансування: експерти засумнівалися у прозорості волонтерства нардепа Яценка

Київ • УНН

 • 1208080 перегляди

КИЇВ. 30 листопада. УНН. Волонтерство народного депутата Антона Яценка може бути усього лише політичним піаром, адже незрозуміло, яким чином фінансується та звідки береться гуманітарна допомога, яку роздає нардеп. Про це у коментарі УНН розповіла директорка моніторингової організації Charity Tuner Катерина Жук.

Деталі

За її словами, благодійні фонди зазвичай звітують, звідки беруть і на що витрачають кошти. У випадку ж з Яценко незрозуміло, звідки він бере гуманітарну допомогу, яку роздає. Водночас Жук наголошує, що у волонтерській діяльності прозорість джерел фінансування дуже важлива.

Цитата

“Якщо ми на прикладі Антона Яценка говоримо, я з його роботою стикалася і до війни, я не маю до нього якогось негативу. Але на його прикладі можу сказати таке – виникають питання щодо фінансування. Незрозуміле джерело фінансування, тому що у нього немає оголошення, що він збирає кошти. Чиї це гроші? Якщо йому допомагають інші депутатські групи чи депутати, соратники, бізнесмени – отже, треба писати про це. Тому що джерела фінансування дуже важливі, насправді (...) Скільки ми вже проходили до війни передвиборчих будь-яких процесів, які там заведено називати у законодавчому полі підкупом голосів виборців, насправді політичним піаром, коли йде допомога населенню через незрозумілі джерела доходу, роздачу гречки, зубної пасти… Якщо високий рівень зарплати або хороші багаті бізнес-партнери, будь-хто – розкажіть про них, скільки грошей проходить через фонд. Тому що публічність у джерелах фінансування – це один із стандартів діяльності благодійного фонду”, – зазначила Катерина Жук.

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Вона додала, що коли походження гуманітарної допомоги невідоме, пости про її передачу на благодійність виглядають як піар, до якого так звикли вдаватися українські політики.

“Те, чого зараз не вистачає – це прозорість дій. І тому, навіть якщо депутатський фонд діє абсолютно чесно, є величезна кількість супутньої та піарної інформації, до якої просто звикли за час виборчих процесів. Це ж просто звичка постійно писати, люди інакше не вміють, вони так роблять роками. Плюс відсутність інформації про партнерів з інших країн та джерел доходів. Напишіть, хто і що вам передав, і тоді воно працюватиме і не буде політичним піаром”, – зауважила Жук.

Контекст

Антон Яценко чи не щодня у своїх соцмережах ділиться інформацією про свою волонтерську діяльність. Разом з тим, на фото часто можна помітити імпортні товари, що наштовхує на думку, що допомога прибула з-за кордону, однак як вона потрапила до Яценка – незрозуміло. Водночас самого Яценка на зазначених фото зазвичай немає, а пости написані у невластивій йому манері.

Нагадаємо

Так зване “гречкосійство” давно притаманне Яценку. Його неодноразово помічали на тому, що він напередодні виборів роздавав людям продукти у пакетах зі своїм іменем, піарився на будівництвах в Умані, які проводилися за державні кошти, влаштовував концерти тощо.

Нещодавно нардеп також піарився на проблемах з електропостачанням в Умані.

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