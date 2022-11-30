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Вопросы к финансированию: эксперты усомнились в прозрачности волонтерства нардепа Яценко

Вопросы к финансированию: эксперты усомнились в прозрачности волонтерства нардепа Яценко

Киев • УНН

 • 1208079 просмотра

КИЕВ. 30 ноября. УНН. Волонтерство народного депутата Антона Яценко может быть всего лишь политическим пиаром, ведь непонятно, как финансируется и откуда берется гуманитарная помощь, которую раздает нардеп. Об этом в комментарии УНН рассказала директор мониторинговой организации Charity Tuner Екатерина Жук.

Детали

По ее словам, благотворительные фонды обычно отчитываются, откуда берут и на что тратят средства. В случае же с Яценко непонятно, откуда он берет раздаваемую гуманитарную помощь. В то же время Жук отмечает, что в волонтерской деятельности прозрачность источников финансирования очень важна.

Цитата

“Если мы на примере Антона Яценко говорим, я с его работой сталкивалась и до войны, я не имею к нему какого-либо негатива. Но на его примере могу сказать такое – возникают вопросы относительно финансирования. Непонятный источник финансирования, потому что у него нет объявления о том, что он собирает средства. Чьи это деньги? Если ему помогают другие депутатские группы или депутаты, соратники, бизнесмены – значит, нужно писать об этом. Потому что источники финансирования очень важны, на самом деле (...) Сколько мы уже проходили до войны любых предвыборных процессов, которые там принято называть в законодательном поле подкупом голосов избирателей, на самом деле политическим пиаром, когда идет помощь населению через непонятные источники дохода, раздачу гречки, зубной пасты… Если высокий уровень зарплаты или хорошие богатые бизнес-партнеры, любой – расскажите о них, сколько денег проходит через фонд. Потому что публичность в источниках финансирования – это один из стандартов деятельности благотворительного фонда”, – отметила Екатерина Жук.

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Она добавила, что когда происхождение гуманитарной помощи неизвестно, посты о ее передаче на благотворительность выглядят как пиар, к которому так привыкли прибегать украинские политики.

“То, чего сейчас не хватает – это прозрачность действий. И поэтому даже если депутатский фонд действует абсолютно честно, есть огромное количество сопутствующей и пиарной информации, к которой просто привыкли за время избирательных процессов. Это просто привычка постоянно писать, люди иначе не умеют, они так делают годами. Плюс отсутствие информации о партнерах из других стран и источниках доходов. Напишите, кто и что вам передал, и тогда оно будет работать и не будет политическим пиаром”, – заметила Жук.

Контекст

Антон Яценко чуть ли не каждый день в своих соцсетях делится информацией о своей волонтерской деятельности. Вместе с тем, на фото часто можно заметить импортные товары, что наталкивает на мысль, что помощь прибыла из-за границы, однако как она попала к Яценко – непонятно. В то же время самого Яценко на указанных фото обычно нет, а посты написаны в несвойственной ему манере.

Напомним

Так называемое “гречкосейство” давно присуще Яценко. Неоднократно замечали, что он накануне выборов раздавал людям продукты в пакетах со своим именем, пиарился на стройках в Умани, которые проводились за государственные средства, устраивал концерты и т.д.

Недавно нардеп также пиарился на проблемах с электроснабжением в Умани.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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