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Нардеп Яценко піариться на благодійному фонді своєї помічниці

Нардеп Яценко піариться на благодійному фонді своєї помічниці

Київ • УНН

 • 777307 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Благодійний фонд “Сучасне місто та село”, на співпраці з яким піариться нардеп Антон Яценко, належить його помічниці та адвокату Араксі Маргарян. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані Youcontrol.

Деталі

Маргарян стала помічницею Яценка ще за попереднього скликання Верховної Ради. У 2020 році нардеп допоміг їй потрапити до Черкаської облради - Маргарян балотувалася від партії “За майбутнє”, черкаський осередок якої на той час очолював Яценко.

Наприкінці 2020 року Аракся Маргарян очолила БФ “Сучасне місто та село”. Зазначимо, що попередній директор фонду Євгеній Клімов також став депутатом Черкаської облради від “За майбутнє”. А за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення росії в Україну Яценко почав активно згадувати Фонд у своїх постах. Мовляв, вони спільно допомагають лікарням.

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Останнім часом Яценко також у своїх соцмережах часто робить пости про співпрацю з благодійниками, водночас його роль в наданні цієї допомоги незрозуміла. Судячи з фото, гуманітарна допомога, яку нібито роздає нардеп, надходить з-за кордону. Сам Яценко зазвичай відсутній на фото, що прикріплені до постів про його волонтерство. Та й самі тексти написані у непритаманній йому манері.

 

Нагадаємо

На думку політолога Володимира Цибулька, нардепи використовують такого роду волонтерство не лише для піару, а й для формування агітаційної мережі для наступних виборів. 

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