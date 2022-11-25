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11 помічниць Яценка: як нардеп намагався монополізувати владу на Черкащині

11 помічниць Яценка: як нардеп намагався монополізувати владу на Черкащині

Київ • УНН

 • 1870018 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. Щонайменше 11 помічниць народного депутата Антона Яценка балотувалися до місцевих рад Черкащини на виборах у 2020 році. Про це повідомляє УНН з посиланням на списки кандидатів.

Деталі

За даними YouControl, у 2019 році, коли Яценко обрався до Верховної Ради 9-го скликання, він офіційно мав 14 помічниць. 11 з них брали участь у місцевих виборах у 2020 році.

Так, Леся Онищак та Аракся Маргарян балотувалися до Черкаської обласної ради, утім депутатом стала лише остання.

Аліна Борейко, Діана Білянівська, Тамара Глинська, Ірина Левенець, Ірина Плетньова, Катерина Терещенко, Марина Тимошенко, Альона Зінченко та Алла Обець балотувалися до Уманської міської ради, четверо з них пройшли на виборах.

А Ірина Плетньова, яку Яценко особисто піарив під час передвиборчої кампанії, стала мером Умані.

Додамо

Яценко довгий час тримав під контролем владу Умані, однак все змінилося з початком повномасштабного вторгнення росії в Україну. У перші тижні повномасштабної війни нардеп зник з міста. Його від’їзд пов’язують з приїздом в Україну колишнього очільника Черкаської ОДА та “ексрегіонала” Сергія Тулуба, який втік з України у 2014 році.

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Повернувшись до міста, Яценко фактично втратив владу, що він сам і визнавав. Після цього він розгорнув боротьбу проти місцевих посадовців. Зокрема, під удар потрапили голова Черкаської ОВА Ігор Табурець та колишня помічниця Яценка і мер Умані Ірина Плетньова, яку нардеп сам привів до влади.

Нині Яценко закидає представників місцевої влади образами у соцмережах та ініціює проти них кримінальні справи. Іноді у своїх звинуваченнях він спирається на інформацію від блогера, якого вже викривали на фейках. Зазначимо, що Ігор Табурець навіть подав позов проти Яценка щодо захисту честі й гідності. 

Нагадаємо

Нардеп Яценко намагався просунути до Верховної Ради колишню поплічницю колаборанта Сальдо. 

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