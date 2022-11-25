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11 помощниц Яценко: как нардеп пытался монополизировать власть в Черкасской области

11 помощниц Яценко: как нардеп пытался монополизировать власть в Черкасской области

Киев • УНН

 • 1870017 просмотра

КИЕВ. 25 ноября. УНН. По меньшей мере 11 помощниц народного депутата Антона Яценко баллотировались в местные советы Черкасской области на выборах в 2020 году. Об этом сообщает УНН со ссылкой на списки кандидатов.

Детали

По данным YouControl, в 2019 году, когда Яценко избрался в Верховную Раду 9-го созыва, он официально имел 14 помощниц. 11 из них участвовали в местных выборах в 2020 году.

Так, Леся Онищак и Аракся Маргарян баллотировались в Черкасский областной совет, впрочем, депутатом стала только последняя.

Алина Борейко, Диана Биляновская, Тамара Глинская, Ирина Левенец, Ирина Плетнева, Екатерина Терещенко, Марина Тимошенко, Алена Зинченко и Алла Обец баллотировались в Уманский городской совет, четверо из них прошли на выборах.

А Ирина Плетнева, которую Яценко лично пиарил во время предвыборной кампании, стала мэром Умани.

Добавим

Яценко долгое время контролировал власть Умани, однако все изменилось с началом полномасштабного вторжения россии в Украину. В первые недели полномасштабной войны нардеп скрылся из города. Его отъезд связывают с приездом в Украину бывшего главы Черкасской ОГА и “экс-регионала” Сергея Тулуба, сбежавшего из Украины в 2014 году.

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Вернувшись в город, Яценко фактически потерял власть, что он сам и признавал. После этого он развернул борьбу против местных чиновников. В частности, под удар попали глава Черкасской ОВА Игорь Табурец и бывшая помощница Яценко и мэр Умани Ирина Плетнева, которую сам нардеп привел к власти.

Сейчас Яценко обвиняет представителей местных властей оскорблениями в соцсетях и инициирует против них уголовные дела. Иногда в своих обвинениях он опирается на информацию от блогера, которого уже разоблачали на фейках. Отметим, что Игорь Табурец даже подал иск против Яценко по защите чести и достоинства. 

Напомним

Нардеп Яценко пытался продвинуть в Верховную Раду бывшую приспешницу коллаборанта Сальдо. 

Украинские Национальные Новости

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