Нардеп Яценко намагався просунути до Верховної Ради колишню поплічницю колаборанта Сальдо

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Проміжні вибори народних депутатів на Херсонщині відбулися 31 жовтня 2021 року після того, як Ігор Колихаєв втратив депутатський мандат у зв’язку з його обранням міським головою Херсону. Однією з кандидатів на його місце у Раді стала Ганна Живцова.

Для неї це були вже не перші вибори. За рік до того, на місцевих виборах 2020 року Живцова балотувалася до Херсонської міськради. За даними руху “Чесно”, вона була 50-м номером у списках “Блоку Володимира Сальдо”, однак до міськради так і не потрапила.

Додамо

Живцова – не єдиний зв’язок Яценка з колаборантом Володимиром Сальдо. У Верховній Раді 7 скликання обидва представляли “Партію регіонів”.

Зазначимо, що Яценка пов’язують із іншим херсонським колаборантом - Олексієм Ковальовим. За даними ЗМІ, саме через нього Яценко намагався підкупити членів податкового Комітету ВР, коли той розглядав законопроєкт про скасування корупційної схеми, яку в народі називали “майданчики Яценка”.

Нагадаємо

Раніше Антона Яценка закликали скласти мандат. З такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.