Нардеп Яценко намагався просунути до Верховної Ради колишню поплічницю колаборанта Сальдо

ukru
У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 25849 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

31 березня, 18:26 • 58812 перегляди

Україна та Британія готують зустріч представників для підготовки контингентів - Зеленський

Ексклюзив
31 березня, 15:02 • 96859 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

31 березня, 14:30 • 147229 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

31 березня, 12:29 • 171916 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 349748 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 220865 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 193727 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 331578 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 459133 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
2.7 м/с
93 %
747 мм
Дощ, очікується, що дощ триватиме наступні 2 години
Популярнi новини

ЗСУ знищили 408 артсистем окупантів за тиждень, а з початку року – 4005

31 березня, 16:21 • 23091 перегляди

рф вдарила по цивільних обʼєктах в Запорізької області, є жертва

31 березня, 16:30 • 30697 перегляди

Окупаційному "міністру лнр" повідомлено про підозру: у чому його звинувачують

31 березня, 16:39 • 37333 перегляди

В окупованому Сімферополі на залізничному вокзалі стався вибух і задимлення

31 березня, 16:46 • 39657 перегляди

Молоко в Україні подешевшає: в чому причина

31 березня, 16:53 • 27127 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 349748 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 331578 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 548467 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 678831 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 698318 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Іван Федоров

Кейр Стармер

Марін Ле Пен

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

31 березня, 13:38 • 78091 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

31 березня, 13:17 • 115163 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 200151 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 226136 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 219159 перегляди
Актуальне

FGM-148 Javelin

Lockheed Martin F-35 Lightning II

Безпілотний літальний апарат

Facebook

«Калібр» (сімейство ракет)

Нардеп Яценко намагався просунути до Верховної Ради колишню поплічницю колаборанта Сальдо

Нардеп Яценко намагався просунути до Верховної Ради колишню поплічницю колаборанта Сальдо

Київ • УНН

 • 1377675 перегляди

КИЇВ. 24 листопада. УНН. Народний депутат Антон Яценко намагався просунути до Верховної Ради свою помічницю Ганну Живцову. Вона була кандидаткою у народні депутати на проміжних виборах в одномандатному виборчому окрузі №184 (Херсонська область) від “Партії Антона Яценка”, повідомляє УНН з посиланням на відповідну постанову Центральної виборчої комісії.

Деталі

Проміжні вибори народних депутатів на Херсонщині відбулися 31 жовтня 2021 року після того, як Ігор Колихаєв втратив депутатський мандат у зв’язку з його обранням міським головою Херсону. Однією з кандидатів на його місце у Раді стала Ганна Живцова.

Для неї це були вже не перші вибори. За рік до того, на місцевих виборах 2020 року Живцова балотувалася до Херсонської міськради. За даними руху “Чесно”, вона була 50-м номером у списках “Блоку Володимира Сальдо”, однак до міськради так і не потрапила.

Додамо

Живцова – не єдиний зв’язок Яценка з колаборантом Володимиром Сальдо. У Верховній Раді 7 скликання обидва представляли “Партію регіонів”.

Зазначимо, що Яценка пов’язують із іншим херсонським колаборантом - Олексієм Ковальовим. За даними ЗМІ, саме через нього Яценко намагався підкупити членів податкового Комітету ВР, коли той розглядав законопроєкт про скасування корупційної схеми, яку в народі називали “майданчики Яценка”. 

Нагадаємо

Раніше Антона Яценка закликали скласти мандат. З такою заявою виступив колишній бранець кремля, а нині перший заступник голови Черкаської облради Роман Сущенко. Він також вимагав перевірити Яценка на колабораціонізм.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Bitcoin
$82,702.20
Золото
$3,165.94
Tesla
$258.01
Brent
$74.83
S&P 500
$5,585.60
Газ TTF
$40.67
Ethereum
$1,825.85