Нардеп Яценко пытался продвинуть в Верховную Раду бывшую приспешницу коллаборанта Сальдо

Детали

Промежуточные выборы народных депутатов в Херсонской области состоялись 31 октября 2021 года после того, как Игорь Колыхаев потерял депутатский мандат в связи с его избранием городским головой Херсона. Одним из кандидатов на его место в Раде стала Анна Живцова.

Для нее это были уже не первые выборы. Годом ранее, на местных выборах 2020 года Живцова баллотировалась в Херсонский горсовет. По данным движения “Честно”, она была 50-м номером в списках “Блока Владимира Сальдо”, однако в горсовет так и не попала.

Добавим

Живцова – не единственная связь Яценко с коллаборантом Владимиром Сальдо. В Верховной Раде 7 созыва оба представляли “Партию регионов”.

Отметим, что Яценко связывают с другим херсонским коллаборантом – Алексеем Ковалевым. По данным СМИ, именно через него Яценко пытался подкупить членов налогового Комитета ВР, когда тот рассматривал законопроект об отмене коррупционной схемы, которую в народе называли “площадки Яценко”.

Напомним

Ранее Антона Яценко призвали сложить мандат. С таким заявлением выступил бывший пленник кремля, а сейчас первый заместитель главы Черкасского облсовета Роман Сущенко. Он также требовал проверить Яценко на коллаборационизм.